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НовостиЭкономика3 апреля 2023 9:46

Песков объяснил снижение добычи нефти Россией и Саудовской Аравией интересами мировой энергетики

Дмитрий Песков: в интересах мировой энергетики поддержать цены, довольны или нет другие — их дело
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Недовольство стран снижением уровня добычи нефти – их личное дело, отметил пресс-секретарь президента РФ

Недовольство стран снижением уровня добычи нефти – их личное дело, отметил пресс-секретарь президента РФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снижение уровня добычи нефти Россией и Саудовской Аравией вызвано интересами мировой энергетики, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы ориентируемся на решения, которые принимаются нефтедобывающими странами. В данном случае важна позиция и ОПЕК+, и в интересах мировой энергетики поддержание на должном уровне мировых цен на нефть и нефтепродукты», – сказал он журналистам.

По мнению пресс-секретаря президента РФ, альтернативные источники энергии в ближайшем будущем не смогут обеспечить стабильное развитие всех стран, поэтому нужно ориентироваться на добычу нефти. Недовольство некоторых государства снижением уровня добычи черного золота Россией и Саудовской Аравией – это их личное дело, добавил Песков.

Напомним, ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил о продлении добровольного сокращения Россией добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов предупреждал о снижении добычи нефти и газа в России в 2023 году.

Тем временем агентство Associated Press сообщило, что решение членов ОПЕК+ сократить добычу нефти до конца года грозит США ростом инфляции и цен на бензин.

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