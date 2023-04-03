Пользователи Twitter раскритиковали Кулебу за жалобы на председательство России в Совбезе ООН

МИД Украины назвал "пощечиной" председательство России в Совбезе ООН в апреле 2023 года Фото: REUTERS

Пользователи социальной сети Twitter раскритиковали главу МИД Украины Дмитрия Кулебу за его обвинения в адрес мирового сообщества в вопросе председательства России в Совбезе ООН в апреле 2023 года. Ранее Кулеба заявлял, что «Председательство России в СБ ООН - это пощечина международному сообществу.

“Ооо, бедные укронацисты”, – посмеялся один из пользователей. Другой читатель отметил, что большинство стран мира поддерживают Россию, назвав “пощечиной международному сообществу” выступление в Совбезе ООН украинского президента Зеленского.

“Не втягивайте "международное сообщество" в свой бардак. Вы доверились натовской чепухе, расплачивайтесь сами”, – добавил еще один пользователь.

Напомним, Россия будет председателем Совета Безопасности ООН в течение всего апреля 2023 года. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал насыщенное председательство России в Совбезе ООН, а также заявил о готовности Москвы реализовывать все свои права, которые этим предусмотрены.

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