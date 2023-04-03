Столтенберг заявил, что вопрос о членстве в НАТО для Украины не будет иметь значения без ее победы Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос о членстве в Североатлантическом альянсе для Украины не будет иметь значения, если Киев не одержит победу в конфликте, отметив, что для предотвращения такого развития событий альянс предоставляет украинской стороне помощь.

«Сейчас основное внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы Украина одержала победу. Без этого вопрос о ее членстве не будет иметь значения», - сказал генсек Североатлантического альянса, добавив, что «для этого НАТО оказывает и будет продолжать оказывать Украине значительную поддержку».

При этом Столтенберг отметил, что позиция блока «остается неизменной и Украина станет членом НАТО».

Напомним, ранее американский обозреватель Хал Брэндс заявил, что Украина не сможет в обозримом будущем стать членом НАТО, а обещания стран Запада по этому вопрос станут только «жестокой иронией».