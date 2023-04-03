Инфляция в России в первом квартале 2023 года опустилась ниже 4% Фото: Даниил ОПАРИН

В России годовая инфляция по итогам первого квартала 2023 года опустилась ниже 4%, сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Также экономист предупредил, что с мая этот показатель может перейти к росту.

Алексей Заботкин сообщил, что результаты первого квартала 2023 года совпали с прогнозами специалистов. Так, на конец периода инфляция была ниже 4%.

— Мы считаем, что после того, как из расчета начнут выходить очень низкие значения инфляции мая — июня, темпы годовой инфляции будут возрастать, и наш прогноз на этот год остается на уровне 5-7%, — отметил зампред ЦБ.

К целевому уровню в 4% инфляция вернется в 2024 году, прогнозирует регулятор.

С Заботкиным согласился бы и другой известный экономист — Дмитрий Ракша. Еще в начале января 2023 года эксперт рассказал KP.RU, что инфляция в России в 2023 году составит 5-7%.