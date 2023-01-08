Известный экономист назвал, какой будет инфляция в России в 2023 году

Экономист Денис Ракша спрогнозировал инфляцию в 5-7% в России в 2023 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уровень инфляции в России в следующем году может быть 5-7%, считает экономист и бизнес-тренер Денис Ракша. Своими предположениями он поделился в беседе с «Комсомольской правдой».

«Плановые индексации пенсий и соцвыплат будут, но ожидать внеочередной индексации вряд ли стоит. Она может произойти ближе к концу года в том случае, если к этому времени закончится СВО, либо если Центробанк не сможет удержать инфляцию в расчетных рамках 5-7%. Такой уровень инфляции вполне достижим», – сказал специалист.

Говоря о трудностях в российской экономике, Ракша отметил проблему управления бюджетом. Как подчеркнул экономист, доходы падают, а расходы, напротив, растут, и это тяжело прогнозируется из-за проведения спецоперации на Украине. Несмотря на все проблемы, экономика России имеет достаточно серьезный запас прочности, что стало очевидно на фоне введения западных санкций, считает эксперт.

Напомним, президент России Владимир Путин пообещал, что инфляция в стране в 2023 году будет снижаться.

Ранее руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов объяснил, с чем может быть связаны необычно низкие темпы инфляции в России.