СК опубликовал новое видео с подозреваемой в убийстве Владлена Татарского Дарьей Треповой Фото: стоп-кадр из видео

Появились новые кадры с Дарьей Треповой, которую подозревают в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского. Дело переквалифицировали на теракт, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Ведомство обнародовало видеозапись с камер наблюдения в подъезде и лифте дома, в котором собиралась скрываться Дарья Трепова. Сейчас девушку уже доставили в подразделение СК, где с ней проводят следственные действия.

Напомним, теракт произошел 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. В результате взрыва погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Еще 32 человека получили ранения.

Сообщалось, что взрывное устройство принесла Дарья Трепова в статуэтке. После этого она скрылась и четыре часа каталась на такси по Санкт-Петербургу, чтобы запутать следы. Девушка призналась, что принесла статуэтку, но сообщила, что не знала о взрывчатке. Правоохранители считают, что преступление спланировали и организовали украинские спецслужбы.

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