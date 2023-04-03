Видео с признанием Треповой опубликовало МВД России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дарья Трепова, подозреваемая в причастности к организации взрыва, в результате которого погиб военкор Максима Фомина, известный под псевдонимом Владлен Татарский, заявила, что принесла в кафе для журналиста заминированную статуэтку. Видео с признанием девушки было опубликовано на сайте МВД Медиа.

«Я бы сказала, за пребывание на месте убийства Владлена Татарского... Я принесла туда эту статуэтку, которая взорвалась», - заявила Трепова, отвечала на вопросы, понимает ли, за что задержана, а также, что именно она сделала.

Напомним, вечером в воскресенье, 2 апреля, в кафе Санкт-Петербурга, прозвучал мощный взрыв, жертвой которого стал Владлен Татарский, еще примерно 30 человек были ранены, трое из которых сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Дарья Трепова была задержана в понедельник, 3 апреля. Как писал сайт KP.RU, Национальный антитеррористический комитет (НАК) позже заявил, что данный взрыв спланировали украинские спецслужбы, но при поддержке агентуры из сторонников ФБК*, среди которых числится Дарья Трепова.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом

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