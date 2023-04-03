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3 апреля 2023 18:00

Илья Резник дал важный и грустный совет сбежавшим из России артистам

Поэт-песенник порекомендовал им возвращаться на Родину
Авторы (3):
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Любовь МОИСЕЕВА
Мила ГЕНЬ
Илья Резник дал важный и грустный совет сбежавшим из России артистам

Илья Резник дал важный и грустный совет сбежавшим из России артистам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Народный артист России Илья Резник в интервью KP.RU высказался о судьбе артистов, которые уехали за границу после начала спецоперации. Поэт-песенник дал им «грустный» совет: вернуться на Родину.

Разговор с KP.RU коснулся артистов, концерты которых отменяют из-за позиции относительно СВО. Отвечая на вопрос, правильно ли то, что политика влияет на творчество, Илья Резник отметил, что у тех, кто уехал из России карьера тоже скоро пойдет на спад.

— Это же решают местные власти, местная публика. Конечно, рейтинги у сбежавших артистов упали, конечно, публика испытывает разочарование глубочайшее. Но есть же у них и такие поклонники, которые с ума сходят. А другие не переживают – ну и Бог с ними, заслужили. Это разные мнения, — отметил поэт-песенник.

От себя Илья Резник добавил, что ему жаль тех артистов, которые уехали за границу, ведь там интерес к ним быстро угаснет. Он посоветовал возвращаться на Родину, где есть вероятность второго шанса от публики.

Ранее Поэт Илья Резник посвятил стихотворение российским солдатам на Украине.