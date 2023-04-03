Путин наградил военкора Владлена Татарского орденом Мужества посмертно Фото: Дмитрий СТЕШИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества военного корреспондента Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский. Высокой наградой журналиста, погибшего 2 апреля 2023 года во время теракта, отметили за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга.

Напомним, взрыв прогремел в петербургском кафе, где проходил творческий вечер Владлена Татарского. В результате теракта он погиб, еще более 30 человек получили ранения.

Правоохранительные органы пришли к выводу, что взрыв спланировали и организовали спецслужбы Украины.

Основная версия следствия заключается в том, что взрыв вызвало устройство, спрятанное в статуэтке. Ее принесла на вечер и вручила Татарскому Дарья Трепина. В момент, когда прогремел взрыв, девушки уже не было в помещении. Она несколько часов каталась на такси по Санкт-Петербургу в попытке запутать следы, а затем приехала на квартиру, где собиралась скрываться от следствия.

Сейчас Трепину уже задержали. Она призналась, что принесла статуэтку, но утверждает, что не знала о взрывном устройстве внутри.

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