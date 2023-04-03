Карманный молитвенник для русских воинов выпустил знаменитый поэт Илья Резник Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Народный артист России, поэт-песенник Илья Резник побеседовал с KP.RU. Он рассказал журналистам, что за четыре года у него вышло четыре больших тома духовной поэзии, из которых издатели выбрали притчи, жития святых и молитвы, посвященные русским воинам. Из них составили молитвенник, первый тираж которого отправили на фронт.

— Такой сборничек выпустило издательство «Граница». Он небольшого формата, чтобы солдат мог положить в карман. В кожаном переплете, чтобы не стерся. И первые десять тысяч экземпляров пошли на передовую. Мне уже присылают фотографии солдат, которые держат эти книжечки. Очень трогательно, — рассказал Илья Резник.

Самыми первыми владельцами молитвенников стали пациенты военного госпиталя, который поэт опекает, о чем он скромно умолчал. Илья Резник добавил, что надеется на повторный выпуск молитвенников.

Духовную поэзию народного артиста благословил патриарх Кирилл.

Ранее Илья Резник высказался об артистах, покинувших Россию после начала СВО. Поэт-песенник отметил, что их ждет забвение и посоветовал возвращаться на Родину.