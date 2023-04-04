Губернатор Богомаз: БПЛА атаковал военкомат в Брянской области

Беспилотники атаковали Брянскую область. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинские беспилотники атаковали Брянскую область в понедельник 3 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам Богомаза, вначале атаке подвергся районный военкомат в Севском районе, на который было сброшено взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата.

«ВСУ с помощью БПЛА атаковали Севский район. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства повреждено здание районного военкомата», - написал чиновник в Telegram, уточнив, что на месте инцидента работают соответствующие службы.

Позже Александр Богомаз сообщил, что украинские националисты предприняли еще одну атаку на Севский район.

«С помощью БПЛА взрывное устройство сброшено вблизи здания МО УМВД. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте», - информировал он.

Напомним, 23 марта в Брянской области ВСУ обстреляли поселок Белая Березка.

Ранее украинские диверсанты напали на села в Брянской области. Как минимум один человек погиб и ранен 11-летний мальчик. Хроника событий здесь на KP.RU.