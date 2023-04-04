В Одессе возник пожар после серии взрывов в ночь на 4 апреля

Украинские СМИ сообщили о взрывах и пожарах в Одессе. Фото: REUTERS

Серия взрывов произошла в Одессе в ночь на вторник, 4 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ и Telegram-каналы.

Сообщается, что после нескольких взрывов в одном из районов города возник пожар, при этом СМИ не уточняют, в каком именно районе города произошло возгорание. Через некоторое время в Одессе прозвучала вторая серия взрывов, уточняет агентство.

Тем временем украинские беспилотники атаковали Брянскую область в понедельник 3 апреля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По словам Богомаза, вначале атаке подвергся районный военкомат в Севском районе, на который было сброшено взрывное устройство с беспилотного летательного аппарата. Позже украинские националисты предприняли еще одну атаку на Севский район при помощи БПЛА.

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