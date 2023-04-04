Figaro: США провоцируют неизбежную дедолларизацию попыткой сделать из своей валюты орудие политического давления

Французский политик назвал дедолларизацию неизбежной и необратимой. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Соединенные Штаты спровоцировали неизбежную дедолларизацию во всем мире, пытаясь использовать свою для политического давления на другие страны. Об этом заявил французский аналитик Рено Жирар в статье для Figaro.

«Сделав из своей валюты орудие политического давление на другие страны, американцы, сами того не желая, запустили глобальное движение за свержение короля-доллара», - пишет Жирар, отметив, что процесс дедолларизации будет необратимым.

Также аналитик напомнил о планах стран БРИКС создать собственную валюту и о китайской электронной системе межбанковских расчетов, конкурирующей с подконтрольной Западу системой SWIFT.

Ранее в конгрессе США испугались за судьбу доллара после слов президента России Владимира Путина о расчетах в китайских юанях с другими странами. В частности, член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин в соцсетях написала, что развязанный США конфликт в Украине грозит негативными последствиями для американской экономики.

Также Грин заявила, что если доллар рухнет - это будет на совести американских авторов кризиса на Украине.