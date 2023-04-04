Боец из ДНР рассказал о жестких пытках СБУ в плену Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доброволец из Донецкой народной республики (ДНР) Руслан, вернувшийся из украинского плена, заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) применяли к нему пытки, в том числе пилили его ногу напильником и ножовкой, а также имитировали казнь.

«Сбушник … то напильником ногу отпиливал, взял напильник и пытался отпилить мне ногу - у него не получилось. Он психанул и взял ножовку... (они пытались) плоскогубцами зубы рвать, уши крутить», - приводит РИА Новости слова бойца.

Руслан заявил, что данный сотрудник СБУ был в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, сотрудники украинских спецслужб также били пленных током и обливали их бензином.

Сообщается, что доброволец попал в плен в начале сентября прошлого года под Марьинкой.

Напомним, ранее вернувшийся из украинского плена доброволец из ДНР также рассказал о пытках голодом, электрическим током и водой. Он также рассказывал, что их заставляли называть номера телефонов близких