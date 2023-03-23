Вернувшийся из украинского плена донецкий доброволец рассказал о пытках голодом, электрическим током и водой

Доброволец из Донецка рассказал о пытках в украинском плену. Фото: REUTERS

Боевики из националистического полка «Азов»* практиковали пытки пленных электрическим током и водой, а также лишением пищи и воды. Об этом рассказал вернувшийся из плена доброволец из Донецка Алексей.

По словам Алексея, украинские боевики «выбивали» из пленных сведения о подразделениях, в которых те служили, позывные сослуживцев и номера телефонов родных и близких.

«Дубинкой били по локтям по коленям, потом начали накидывать мешок и поливать водой… Потом с помощью электрошока выбили мою ВК-страницу», - цитирует рассказ Алексея РИА Новости.

По словам Алексея, он провел три дня связанным, ему не давали еды и воды. Также украинские боевики пытали его электрическим током.

Ранее российский военный рассказал, что особенно жестоким издевательствам в украинском плену подвергались российские офицеры.

Тем временем в ООН заявили, что им известно о видео пыток ВСУ над пленными россиянами. Информация о пытках включена в различные отчеты ООН.

*Организация признана террористической, запрещена в РФ.