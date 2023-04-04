В Китае объяснили наращивание мощи юаня

Китай наращивает мощь юаня для борьбы с доминированием доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Китая стараются укрепить юань, чтобы бросить вызов доминированию доллара в мире, считают в КНР.

Как пишет газета South China Morning Post, Пекин использует свои торговые преимущества для продвижения юаня. Таким образом, Китай намерен сократить зависимость от долларовых активов и «предотвратить финансовое удушение со стороны Вашингтона», говорится в публикации.

Издание напоминает, что КНР заключила с Бразилией соглашение о торговле в юанях и продвигает использование своей национальной валюты в торговле нефтью на Ближнем Востоке, а также планирует расширять торговые операции в нацвалютах в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Вместе с тем отмечается, что дальнейшее укрепление юаня сдерживается его меньшей по сравнению с долларом и евро конвертируемостью и контролем за движением капитала со стороны Пекина.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин призвал активнее использовать юань в торговых операциях со странами Азии, Африки и Латинской Америки. По его мнению, такая форма расчетов будут развиваться между российскими компаниями и их коллегами в третьих странах.