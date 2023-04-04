Российские артиллеристы ликвидировали до 15 военных ВСУ под Гуляйполем Фото: REUTERS

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил около Гуляйполя российская артиллерия нанесла поражения до 15 солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как заявил Гордеев, разведкой на Запорожском направлении было обнаружено скопление из примерно 50 украинских солдат, а также четырех единиц боевой техники. «Расчетами самоходных артиллерийских установок «Мста» было нанесено противнику огневое поражение», - приводит РИА Новости заявление главы пресс-центра.

Гордеев отметил, что на Запорожском направлении атакован взводный опорный пункт украинских войск около населенного пункта Малые Щербаки, а также было уничтожено артиллерийское орудие «Нона-СВК» и до десяти солдат ВСУ.

Напомним, накануне на Запорожском направлении российские артиллеристы уничтожили базу иностранных наемников.