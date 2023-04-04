Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика4 апреля 2023 5:48

Видео уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28 опубликовало Минобороны РФ

Отмечается, что все полеты выполняются на предельно малой высоте
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Видео уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28 опубликовало Минобороны РФ

Видео уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28 опубликовало Минобороны РФ

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, как вертолеты Ми-28 справляются с выполнением задач в зоне проведения специальной военной операции, где они уничтожили комодные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры представлены в Telegram-канале ведомства.

«В результате очередных боевых вылетов были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ», - сказано в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что в зоне проведения специальной военной операции авиация Западного военного округа занята уничтожением бронетехники, а также объектов военной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, они сопровождают колонны. Отмечается, что все полеты выполняются на предельно малой высоте.

«Вертолеты летят в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения меняется во время полета. Камера объективного контроля фиксирует огневой удар», - заявляют в министерстве.

Напомним, ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео боевой работы экипажей Ка-52 и Ми-28, уничтожающих технику украинских войск.