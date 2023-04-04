Видео уничтожения командных пунктов ВСУ вертолетами Ми-28 опубликовало Минобороны РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, как вертолеты Ми-28 справляются с выполнением задач в зоне проведения специальной военной операции, где они уничтожили комодные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры представлены в Telegram-канале ведомства.

«В результате очередных боевых вылетов были уничтожены замаскированные командные пункты и бронированная техника подразделений ВСУ», - сказано в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что в зоне проведения специальной военной операции авиация Западного военного округа занята уничтожением бронетехники, а также объектов военной инфраструктуры ВСУ. Кроме того, они сопровождают колонны. Отмечается, что все полеты выполняются на предельно малой высоте.

«Вертолеты летят в разомкнутом боевом порядке для свободы маневра и пилотирования, форма построения меняется во время полета. Камера объективного контроля фиксирует огневой удар», - заявляют в министерстве.

Напомним, ранее Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео боевой работы экипажей Ка-52 и Ми-28, уничтожающих технику украинских войск.