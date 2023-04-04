Экс-министр обороны Польши заявил, что Варшава получает старую технику взамен отправленной Украине

Польша получает старую технику взамен отправленной Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польша восполняет поставленную Украине технику не самым новым вооружением, заявил бывший министр обороны страны Януш Земке.

«Мы восполняем это западной техникой, в основном американской и корейской. Не самой новой, о которой мы мечтаем. Ее придется подождать около трех-четырех лет», – рассказал он в интервью RMF24.

Как уточнил экс-глава польского Минобороны, Варшава на сегодняшний день передала Киеву около 25% своей тяжелой техники.

Вместе с тем Земке обратил внимание на недостаток финансирования военно-морского флота Польши, в частности на покупку подводных лодок. Политик отметил, что его страна является морским государством с интересами в Балтийском море, которые нельзя отстаивать без должных вложений в ВМФ.

Напомним, накануне в канцелярии польского президента Анджея Дуды заявили о передаче Украине нескольких истребителей МиГ-29.

В прошлом году Дуда заявлял, что Польша нуждается в немедленном восполнении запасов военной техники после того, как предоставила Украине военную помощь минимум на 1,7 миллиарда долларов.