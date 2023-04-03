Канцелярия президента Польши заявила о передаче Украине нескольких истребителей МиГ-29 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава передала Киеву несколько истребителей МиГ-29. Об этом в понедельник, 3 апреля, заявила канцелярия президента Польши.

«Несколько МиГ уж отправлено, насколько я знаю», - сказал глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM, ответив таким образом на вопрос, направляла ли Варшава Киеву свои МиГ-29.

Напомним, еще 15 марта этого года в польском правительстве заявили о скорой передаче Украине истребителей МиГ-29 от нескольких стран, не уточнив при этом, от каких именно государств они поступят.

При этом, как писал сайт KP.RU, заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил о том, что Варшава не отдаст Киеву все имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29.

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