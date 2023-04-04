Прокурор переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Трампа в уголовные / Фото: REUTERS

Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга принял решение переквалифицировать все 34 пункта обвинения против бывшего президента США Дональда Трампа в уголовные. Об этом сообщает портал Yahoo News, ссылаясь на источник, знакомый с деталями следствия.

«Обвинение в фальсификации деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок … офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е, представляющих низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк», - передает издание.

Как сообщает собеседник издания, данную меру приняли, поскольку действия бывшего главы Белого дома якобы были направлены на сокрытие другого преступления.

Сообщается, что положение уголовного кодекса штата Нью-Йорк говорит о том, что преступление класса Е, которое связано с подделкой деловых бумаг, может повлечь наказание сроком до четырех лет тюремного заключения. Тем не менее, собеседник издания назвал такой вариант развития событий маловероятным.

«Никто не попадает в тюрьму за это, нарушив закон в первый раз», - заявил источник портала.

Напомним, бывший президент США обвиняется в мошенничестве в рамках своей избирательной кампании, в ходе которой политик заплатил «за молчание» порноактрисе Сторми Даниелс.