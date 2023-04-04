Глава Еврокомиссии заявила об ответственности Китая за мир на Украине Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя роль Пекина в урегулировании украинского конфликта, заявила, что европейские лидеры обеспокоены дружескими взаимоотношениями России и Китая, но надеются, что КНР в итоге займет позицию миротворца и сможет «обуздать» намерение Москвы продолжать спецоперацию на Украине.

Фон дер Ляйен в беседе с изданием Financial Times заявила, что на Пекине лежит ответственность за установления мира, назвав Китай единственной страной, способной повлиять на Россию. По ее словам, китайская сторона должна обладать твердой позицией по украинскому конфликту. Как она подчеркнула, это важно не только для влияния на Москву, но и для определения взаимоотношений между Европейским союзом и Китаем.

«Вы не можете быть посередине, вы не можете быть за половину международного порядка», - сказала она, обращаясь к Китаю.

Глава Еврокомиссии уточнила, что ее заявление связано со скорым визитом в Китай, который состоится с 5 по 7 апреля 2023 года совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном.