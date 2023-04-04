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НовостиВ мире4 апреля 2023 7:39

НАТО игнорирует заявку Украины на вступление в альянс

Financial Times: НАТО игнорирует заявку Украины на вступление в альянс
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
НАТО игнорирует заявку Украины на вступление в альянс

НАТО игнорирует заявку Украины на вступление в альянс

Фото: REUTERS

НАТО пока игнорирует заявку Украины на вступление в военно-политический блок и не может предложить ей членство в ближайшее время, рассказали дипломаты из стран Североатлантического альянса.

По информации Financial Times, «письмо с заявкой лежит на столе, но оно просто игнорируется». Вместе с тем в НАТО считают возможным обсуждение более тесных отношений между Брюсселем и Киевом.

В публикации отмечается, что позиция альянса раздражает украинских чиновников. Так, заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил о желании Киева «получить некоторые гарантии и ответ на заявку о вступлении в НАТО, а не просто декларацию о политике открытых дверей».

Как писал сайт KP.RU, в конце сентября 2022 украинский лидер Владимир Зеленский заявил о подписании Киевом заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. По его словам, Украина рассчитывает, что альянс оперативно рассмотрит заявку и примет решение одобрить ее.