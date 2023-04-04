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НовостиПолитика4 апреля 2023 7:45

Лукашенко проведет встречу с директором СВР России Нарышкиным 4 апреля 2023 года

Глава СВР уже прибыл в резиденцию белорусского лидера
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лукашенко проведет встречу с директором СВР России Нарышкиным

Лукашенко проведет встречу с директором СВР России Нарышкиным

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет встречу с директором Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным во вторник, 2 апреля.

По информации ТАСС, глава СВР уже прибыл во Дворец независимости в Минске вместе с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иваном Тертелем. О темах встречи белорусского лидера и Нарышкина пока неизвестно. После их беседы запланирована пресс-конференция.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине без права перемещения техники и переброски оружия. Если Запад опять использует это время для обмана, то Россия "будет обязана использовать всю мощь армии – и обедненный, и обогащенный уран", заявил политик.

По мнению белорусского лидера, единственным способом остановить украинский конфликт являются переговоры без предварительных условий. Если боевые не остановить прямо сейчас, начнется новый виток эскалации, предупредил он.