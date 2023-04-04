Советник главы ОВА сообщил о пожаре на одном из предприятий в Одессе

Братчук заявил, что огонь не могли долго ликвидировать Фото: REUTERS

Пожар произошел на одном из предприятий в Одессе во вторник, 4 апреля. Об этом сообщил советник главы областной военной администрации Сергей Братчук в ходе всеукраинского телемарафона, уточнив, что огонь не могли долго ликвидировать.

«Попадание было в одно из предприятий Одесского района. Пожар пришлось ликвидировать практически до утра», - заявил советник главы областной военной администрации, не уточнив при этом какой именно объект был под ударом.

Напомним, как писал сайт KP.RU, ранее в ночь на вторник, 4 апреля, украинские СМИ сообщали, что после нескольких взрывов в одном из районов Одессы возник пожар, при этом не сообщалось, в каком именно районе произошло возгорание, а через некоторое время агентства сообщили, что в городе прозвучала вторая серия взрывов.