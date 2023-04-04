МИД Китая заявил о готовности к диалогу с Евросоюзом по урегулированию украинского конфликта Фото: REUTERS

Китай готов к обсуждению урегулирования украинского кризиса с Европейским союзом. Такое заявление сделал официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

«Мы готовы к диалогу и контактам с европейской стороной по политическому урегулированию украинского конфликта. Надеемся, что ЕС проявит стратегическую самостоятельность и политическую мудрость», - заявила представитель внешнеполитического ведомства.

Мао Нин отметила, что Пекин не является участником данного конфликта, но активно поддерживает мирное урегулирование украинского кризиса. Представитель министерства также выразила надежду, что Брюссель будет способствовать становлению долгосрочной стабильности в европейском регионе.

Напомним, Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в преддверии своего визита в Китай прокомментировала роль Пекина в урегулировании украинского конфликта, заявив об его ответственности за мир на Украине, а также о том, что лидеры европейских стран обеспокоены дружескими взаимоотношениями России и КНР.