В российских вузах начнут изучать противодействие экстремизму и терроризму Фото: Павел МАРТИНЧИК

В образовательные программы вузов России введут обучение противодействую экстремизму и терроризму, сообщает Министерство науки и высшего образования страны.

«В федеральные государственные образовательные стандарты вузов будет включена универсальная компетенция по противодействию экстремизму, терроризму и коррупционному поведению. Нововведение касается уровней бакалавриата и специалитета», – говорится на сайте ведомства.

Как уточняется в сообщении, новая дисциплина появится в российских вузах с 1 сентября этого года. В образовательные программы будут включены знания по нетерпимому отношению к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупционному поведению и умения противодействовать им в профессиональной деятельности, объяснили в Минобрнауки.

Кроме того, с 1 сентября прием и обучение в вузах будет осуществляться по обновленным образовательным программам, которые будут предусматривать формирование навыков бесконфликтного общения, умений отстаивать собственное мнение и противодействие социально опасному поведению. При этом руководство того или иного учебного заведения будет само решать, как будут внедрены новые компетенции и сколько часов займет ее освоение, добавили в министерстве.

Напомним, ранее в Минобрнауки разработали методику исследований, направленных на изучение склонности обучающихся к агрессии и насильственным действиям.