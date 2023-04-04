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НовостиЭкономика4 апреля 2023 9:21

Путин заявил, что реальная зарплата в России должна вырасти на 3-5% в 2023 году

Президент отметил, что инфляция имеет тенденцию к снижению
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин заявил, что реальная зарплата в России должна вырасти на 3-5% в 2023 году

Путин заявил, что реальная зарплата в России должна вырасти на 3-5% в 2023 году

Фото: REUTERS

Реальная заработная плата в России в текущем году должна вырасти на 3-5%, а инфляция имеет тенденцию к снижению. Такое заявление во вторник, 4 апреля, сделал президент России Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Тулу.

«Мы думаем, что реальная зарплата в целом по стране должна вырасти на 3-5% а реальные располагаемые доходы на 2-3%. Пик инфляции был 17% по результатам марта – инфляция будет меньше 4%. Имеет тенденцию к снижению», - сказал глава государства, отметив, что речь идет о средних показателях, которые отражают тенденцию.

России Напомним, днем ранее, 3 апреля, заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что годовая инфляция в стране по итогам первого квартала текущего года опустилась ниже 4%, но при этом замглавы регулятора экономист предупредил, что с мая 2023 года данный показатель может перейти к росту.