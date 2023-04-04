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НовостиПолитика4 апреля 2023 9:41

Foreign Policy: холодная война США и Китая способна сместить внимание Вашингтона с Украины

Внимание и ресурсы США могут быть переведены из Украины на холодную войну с Китаем
Сергей КУДРИН
Foreign Policy: Европейские чиновники нервничают из-за возможного прекращения США поддержки Украины

Foreign Policy: Европейские чиновники нервничают из-за возможного прекращения США поддержки Украины

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Европейские чиновники сейчас испытывают нарастающее беспокойство из-за того, что С ША могут бросить Украину «на произвол судьбы», хотя на публике демонстрируют единство и уверенность в постоянной поддержке со стороны американцев. Об этом пишет издание Foreign Policy.

Как заявляют в издании, чиновники Евросоюза очень переживают за закрытыми дверьми о том, что США перестанут поставлять оружие и деньги Киеву. Причиной тому стало усиливающееся влияние Китая, и его сближение с Россией. Вашингтон может перенаправить свои ресурсы на холодную войну с Пекином, и оставить Украину без своей поддержки.

Ещё одна причина - предстоящие выборы 2024 года в США. Хоть нынешний президент Штатов Джо Байден и обещал поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», ввиду новых обстоятельств в Европе боятся, что эти слова американский лидер не сдержит.