Нарышкин считает, что Польша не откажется от возвращения земель западной Украины

Власти Польши не намерены отказываться от планов по возвращению территорий западной Украины, считает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Польши не намерены отказываться от планов по возвращению территорий западной Украины, считает директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Получение контроля над западными территориями современной Украины является вожделенной мечтой польских националистов. Это уже становится элементом национальной идеологии. Поэтому от этой идеи польское руководство отказаться уже не может», – заявил он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам Нарышкина, Варшава ждет, пока наступит крах украинской государственности, чтобы реализовать свои планы по захвату западных земель республики. Из-за этого Польша не стремится выступать против мирного урегулирования конфликта, отметил директор СВР России. Как заявил глава ведомства, польское руководство ждет удачного момента, чтобы осуществить контроль над этими территориями.