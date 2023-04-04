Боррель сообщил о планах посетить Китай на следующей неделе Фото: REUTERS

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил о своих планах поехать в Китай на следующей неделе, в промежутке между 10 и 16 апреля 2023 года. Он собирается убедить китайское руководство прекратить поддерживать Россию, о чём Боррель сам сообщил во время двусторонних переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Как говорит Боррель, основной темой их разговора с Блинкеном был именно Китай, и его участие в украинском конфликте. Запад демонстрирует озабоченность тем, что КНР сближается с Россией, и из Евросоюза направляют целые очереди делегаций в Пекин, которые пытаются склонить Си Цзиньпина если не на свою сторону, то к отказу от поддержки Москвы.

«Глава Еврокомиссии будет сегодня в Пекине с президентом Франции, испанский премьер-министр был там на прошлой неделе, и я также поеду на следующей неделе», - говорит Боррель.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Китай готов к диалогу с Евросоюзом по решению украинского конфликта, однако прежде европейским дипломатам следует проявить стратегическую самостоятельность.