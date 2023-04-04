Блинкен назвал сумму, которую Евросоюз потратил на военную помощь Киеву

Госсекретарь США заявил, что с начала конфликта Европа выделила Украине 13 миллиардов долларов Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о том, что сколько средств в рамках военной помощи выделили Украине страны Евросоюза за время конфликта. По его словам, речь идет о сумме в 13 миллиардов долларов.

Как пишет ТАСС, такое заявление Блинкен сделал во вторник, 4 апреля, после встречи с главой внешнеполитической службы Евросоюза Жозепом Борреллем. Госсекретарь отметил, что партнеры США из Европы направили Киеву 13 миллиардов долларов военной помощи, а также десятки миллиардов гуманитарной и экономической помощи, оказывали поддержку беженцам из Украины. Он подчеркнул, что США и Евросоюз продолжают сотрудничество для того, чтобы убедиться, что Украина может себя защищать.

Напомним, ранее госсекретарь США провел разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе беседы Блинкен призвал РФ отменить решение о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он также напомнил, что США будет помогать Украине «столько, сколько потребуется». Кроме того, госсекретарь США призвал Россию прекратить спецоперацию и освободить осужденного в РФ американца Пола Уилана.