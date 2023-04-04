Песков отреагировал на предложение закрыть «Википедию»

Песков согласился, что в «Википедии» много ошибок, но призвал создать для начала аналог Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков, комментируя предложение Главы Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева о закрытии онлайн-энциклопедии «Википедия», согласился, что там содержится много искажений и фактологических ошибок, но призвал для начала создать аналог данного портала.

«Вы знаете, что в различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог "Википедии"», - заявил представитель Кремля, отметив, что речь должна идти о портале, «который содержал бы действительно проверенную и точную, объективную информацию».

Напомним, сегодня, 4 апреля, Фадеев заявил, что интернет-энциклопедия «Википедия» содержит много политических искажений, призвав как можно быстрее закрыть портал в России.