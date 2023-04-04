Сбер презентовал новую версию отечественной нейросети Kandinsky 2.1, фото: Сбер

Kandinsky 2.1 - новая модель российской нейросети - была представлена 4 апреля 2023 года Сбером, с перечислением всех генеративных функций. Нейросеть не только создаёт новые изображения по текстовым запросам, но и дорисовывает другие изображения, объединяет несколько рисунков в один, а также может формировать изображения в формате бесконечных полотен (inpainting/outpainting).

Сбер презентовал новую версию отечественной нейросети Kandinsky 2.1, фото: Сбер

Как сообщают в пресс-службе Сбера, Kandinsky 2.1 понимает запросы на 101 языке, и работает в самых разнообразных стилях. Основой стала предыдущая версия, обученная на миллиарде примеров формата «текст - изображение», а затем дообучена на 172 млн пар высококачественных изображений. Также в новую модель нейросети встроили обновлённый автоэнкодер, за счёт которого сеть обладает функционалом из 3,3 млрд параметров, вместо 2 млрд из предыдущей версии.

Сбер презентовал новую версию отечественной нейросети Kandinsky 2.1, фото: Сбер

«Обучая Kandinsky 2.1, мы учли мнения пользователей и реализовали смелую гипотезу, изучив самые передовые концепции. В результате мы разработали мощное универсальное решение для широкого круга задач на уровне лучших мировых аналогов», - заявил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин.

При этом работать с новой нейросетью можно совершенно бесплатно, на официальной промо-странице Kandinsky 2.1, либо в мобильном приложении «Салют», на платформах ML Space и Fusion Brain, а также в Телеграм-боте.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в 2022 году была представлена предыдущая версия российской нейросети Kandinsky 2.0.