Песков заявил, что расширение НАТО вынуждает Россию на контрмеры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Расширение Североатлантического альянса вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению своей безопасности, как в тактическом, так и в стратегическом плане. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал решение Финляндии о вступлении в НАТО.

«Естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и стратегическом плане», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что Москва намерена внимательно следить за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления в Североатлантический альянс, а уже исходя из этого намерена приниматься те меры, которые посчитает нужными.

«Будем внимательно наблюдать за тем … как Североатлантический блок будет эксплуатировать территорию Финляндии в плане размещения там оружия, систем, инфраструктуры, которая будет впритык к нашим границам и потенциально нам угрожать», - сказал он.

Как писал сайт KP.RU, Песков заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс, которое должно состоятся 4 апреля 2023 года, будет очередным обострением ситуации, указав на то, что Москва считает расширение блока посягательством на безопасность России.