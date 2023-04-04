Песков заявил, что вступление Финляндии в НАТО станет очередным обострением ситуации Фото: REUTERS

Вступление Финляндии в Североатлантический альянс будет очередным обострением ситуации. Такое заявление во вторник, 4 апреля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, уточнив, что Москва считает расширение НАТО посягательством на безопасность России.

«В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО - это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ, мы об этом говорили и именно так мы это воспринимаем», - заявил представитель Кремля.

Напомним, в январе этого года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что Стокгольм и Хельсинки не исполнили обязательства перед Анкарой по членству в НАТО, однако позже турецкая сторона ратифицировала протокол о членстве Финляндии в альянсе.

Как писал сайт, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия официально станет членом Североатлантического альянса во вторник, 4 апреля,