На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Во вторник, 4 апреля, на всей территории Украины действует воздушная тревога. Это подтверждают данный онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сначала тревожные сигналы прозвучали только в двух областях Украины – Черниговской и Сумской, после чего воздушная тревога была слышна уже в Киеве.

Согласно данным онлайн-карты, сигнал можно было услышать в регионах страны с 12.38 по 12.43, время совпадает с московским.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях Украины

А ранним утром 2 апреля сигналы доносились в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Как писал сайт KP.RU, 27 марта 2023 года мэр Киева Кличко сообщил о серии взрывов в столице Украины произошло несколько взрывов.