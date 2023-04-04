Свекор Натальи Водяновой обогнал в рейтинге богатейших людей планеты Илона Маска

Владелец LVMH Бернар Арно стал самым богатым человеком в мире Фото: REUTERS

Forbes обнародовал очередной ежегодный рейтинг самых богатых людей планеты. Впервые его возглавил француз Бернар Арно, владелец группы LVMH (Louis Vuitton -Moеt Hennessy) и свекор русской супермодели Натальи Водяновой.

По оценкам Forbes, состояние француза оценивается в 211 миллиардов долларов. Годом ранее его капитал составлял 158 миллиардов долларов, и он занимал только третью строчку в списке.

Таким образом, Арно обошел лидера прошлогоднего рейтинга – американского предпринимателя, главу Tesla и SpaceX Илона Маска. Его состояние было оценено в 180 миллиардов долларов, тогда как год назад капитал Маска составлял 219 миллиардов долларов.

На третьем месте расположился основатель Amazon Джефф Безос, подвинувшийся со второй строчки, с капиталом в 114 миллиардов долларов. В прошлогоднем списке указывалось состояние миллиардера в 171 миллиард долларов.

Как ранее писал KP.RU, Арно уже обгонял Маска в списке самых богатых людей планеты, но не надолго. Американец в течении дня смог вернуть себе первую строчку рейтинга.

Бернар Арно владеет группой LVMH (Louis Vuitton -Moеt Hennessy), которая является крупнейшим поставщиком предметов роскоши в мире. Она включает в себя около 80 знаменитых брендов, таких как Christian Dior, Givenchy, Kenzo, Louis Vuitton и другие. LVMH принадлежит более 4,5 тысяч фирменных магазинов и бутиков в разных странах.