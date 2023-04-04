В Госдуме собираются подготовить поправки о полном запрете вейпов в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полный запрет на ввоз в Россию, а также продажу вейпов и жидкостей для них собираются прописать в поправках ко второму чтению законопроектов, которые направлены на сокращение объемов нелегального производства и оборота табачной продукции. Такое заявление сделала глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева.

«Это могут быть дополнительные поправки ко второму чтению», - сказала она, отметив, что председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее уже «намекнул», что у депутатов в данном вопросе «принципиальная позиция».

В минувший понедельник, 3 апреля, члены комитета обсудили полный запрет вейпов в России вместе с представителями правительства, школьного и религиозного сообществ.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство рассмотрит вопрос запрета вейпов в России.