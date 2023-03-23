Мишустин пообещал рассмотреть возможность запрета вейпов в России

Правительство России рассмотрит вопрос запрета вейпов в стране, заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Правительство России рассмотрит вопрос запрета вейпов в стране, заявил глава кабинета министров Михаил Мишустин.

«Есть, рассмотрим. Сформируем позицию, конечно», – сказал премьер-министр, выслушав предложение председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Спикер Госдумы в ходе доклада Мишустина попросил главу правительства поддержать запрет вейпов в России. Как отметил Володин, детей в стране «нужно спасать». По его словам, это общая позиция депутатов Госдумы.

Напомним, ранее общественность призвала запретить продажу вейпов в России. Этой линии придерживаются также Минздрав, МВД и Роспотребнадзор, однако Минфин, Минпромторг и табачные компании призывают приравнять их к традиционным сигаретам. Сайт KP.RU разбирался в изнанке рынка вейпов, а также почему они вреднее сигарет.