Артем Усс назвал причину своего побега из-под домашнего ареста в Италии

Артем Усс назвал причину своего побег из-под домашнего ареста в Италии Фото: из соцсетей

Артем Усс, сын губернатора Красноярского края Александра Усса, сообщил, что сейчас находится в России, заявив также, что был вынужден сбежать из-под домашнего ареста в Италии, поскольку не верит в объективность правосудия.

«Я - в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им», — приводит РИА Новости заявление Усса-младшего.

По его словам, изначально он рассчитывал на беспристрастность итальянского суда, однако позже он «продемонстрировал свою явную политическую ангажированность». «К сожалению, и он готов "прогнуться" под давлением властей США», — отметил сан главы региона.

Напомним, ранее генеральный секретарь профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Италии Альдо Ди Джакомо, комментируя побег Артема Усса, заявил, что сомневается в возможности его поимки сбежавшего, а также отметил, что он имел в запасе только пару минут для того, чтобы скрыться.