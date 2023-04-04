В США заявили о падении престижа страны из-за Байдена

В США заявили падении престижа страны из-за Байдена Фото: REUTERS

Один из ведущих американского телеканала Fox News, Стив Хилтон, обвинил президента США Джо Байдена в бездарной политике, из-за которой страна теряет всё своё влияние и престиж на мировой арене. Об этом Хилтон заявил в телеэфире Fox News.

Хилтон сетует, что политика Байдена привела США к ситуации, в которой страна потеряла свою значимость в мире, уступая первенство Китаю.

«Сегодня на мировой арене красуется Си Цзиньпин, а Байден пошатывается, словно спросонок», — заявил журналист.

Ведущий подчёркивает, что принимаемые Байденом решения оттолкнули от США практически всех, кто когда-либо хотел стать их союзником, и Штаты теперь потеряли значительную часть своего влияния, только из-за бездарных решений администрации президента.

Хилтон также указал и на то, что южные союзники также начинают всё больше тянуться к Китаю. В пример он привёл Бразилию, которая заключила с Пекином соглашение о расчёте в юанях. Из-за таких событий велик риск, что нефтедоллар начнёт попросту рушиться, уверен журналист.

Ранее KP.RU сообщил о том, что конгрессвумен Марджори Тейлор Грин обвинила американских военных в развязывании конфликта на Украине, который теперь влечёт за собой падение доллара.