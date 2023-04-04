Путин примет верительные грамоты у новых иностранных послов 5 апреля 2023

Грамоты главе государства вручат 17 дипломатов из иностранных государств, в том числе США и ЕС. Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС

Традиционная церемония вручения президенту России Владимиру Путину верительных грамот от новых послов иностранных государств состоится в среду, 5 июля. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

Мероприятие по традиции пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Всего в списке вновь прибывших иностранных дипломатов, которые передадут Путину грамоты, значится 17 фамилий. Среди них – посол США Линн Мари Трейси и посол Евросоюза Ролан Робер Галараг.

Верительные грамоты президенту России также вручат послы Дании, Парагвая, Норвегии, Экваториальной Гвинеи, Омана, Сирии, Северной Македонии, Брунея, Мексики, Гондураса, Зимбабве, Абхазии, Ирака, Камбоджи и Гвинейской Республики.

Напомним, ранее помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что в апреле президент страны будет принимать верительные грамоты у новых иностранных послов, в том числе и у дипломата из США Линн Трейси.

Как сообщалось ранее, Трейси приехала в Россию 26 января 2023 года. Через четыре дня замглавы МИД РФ Сергей Рябков передал ей копии верительных грамот.