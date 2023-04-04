Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на Филиппинах

Специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра во вторник, 4 апреля, зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у берегов Филиппин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра во вторник, 4 апреля, зафиксировали землетрясение магнитудой 6,2 у берегов Филиппин.

Как сообщил сейсмологический центр, подземные толчки были зарегистрированы в 190 километрах к северо-востоку от города Легаспи и в 118 километрах от населенного пункта Виг. Население первого составляет 179 тысяч человек, во втором проживают 4 тысячи человек.

Очаг залегал на глубине 46 километров.

Есть ли пострадавшие или разрушения, не сообщается.

Это не первое землетрясение на Филиппинах в этом году. Как ранее писал сайт KP.RU, 15 февраля 2023 года специалисты зафиксировали у побережья островного государства подземные толчки магнитудой 6. Эпицентр землетрясения находился в 89 километрах к юго-востоку от Легаспи. Его очаг залегал на глубине 40 километров.

Ранее сообщалось, что 3 апреля 2023 года землетрясение ощутили на себе жители Иркутска и Камчатки. Причем, на полуострове было зарегистрировано сразу несколько подземных толчков магнитудой 6,9.