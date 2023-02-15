Землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано на Филиппинах Фото: REUTERS

Землетрясение магнитудой 6 произошло на Филиппинах в среду, 15 февраля. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как передает сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков располагался в 89 км к юго-востоку от города Легаспи, где проживает около 179 тысяч человек, а очаг землетрясения залегал на глубине 40 км.

О каких-либо разрушениях и пострадавших на данный момент не сообщалось.

Напомним, днем ранее, 14 февраля, землетрясение магнитудой 5,7 произошло на юго-западе Румынии, а за день до этого в этой же стране было зарегистрировано еще одно землетрясение магнитудой 5,2, которое произошло в 14 километрах от города Тыргу-Жиу, где проживает примерно 100 тысяч человек. Незадолго до этого появились сообщения о подземных толчках на территории Китая магнитудой 4,3 в 614 километрах от Алма-Аты