Замглавы МИД России Рябков назвал нынешние отношения России и США «крахом» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон ответственен за то, что сегодняшние отношения между Россией и США можно охарактеризовать только одним словом - «крах». Об этом заявил во вторник замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, в эфире телеканала «Россия 24».

«Я, наверное, опишу нынешнее состояние этих отношений одним словом - крах. Отношения разрушены, ответственность за это на США», — говорит Рябков.

Также дипломат напомнил о том, что право приостановки участия в ДСНВ у России всегда было, и она им воспользовалась только при кардинальном изменении внешних обстоятельств, инициированных западной стороной. Это решение стало зеркальным отражением всей той антироссийской политики, которой придерживается Вашингтон.

Соединённым Штатам не нужна суверенная, независимая Россия, считает Рябков. Американцы не воспринимают нас как цивилизацию, как государство, а потому нет необходимости поддерживать какие-либо совместные договоры, действующие, в том числе в интересах США.

Ранее KP.RU сообщил о том, что на телевидении США начали жёстко критиковать политику Джо Байдена, и обвинять его в грядущем упадке Америки.