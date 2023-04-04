Киев в одностороннем порядке разорвал соглашение о туризме с Белоруссией Фото: REUTERS

Киевские власти решили в одностороннем порядке разорвать соглашение о взаимном партнёрстве с Белоруссией в сфере туризма. Это решение приняли 4 апреля 2023 года в Верховной раде Украины, о чём сообщил председатель правительства Тарас Мельничук.

Соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь было заключено ещё 16 февраля 2006 года в Минске, и предполагало всестороннюю поддержку между двумя странами в вопросах обеспечения турпотоков и создания туристической инфраструктуры.

Также украинские депутаты решили разорвать ещё один договор с Белоруссией, который был подписан ещё раньше, 14 декабря 1995 года, в Киеве. Он предполагает обеспечение и гарантию прав граждан в сфере пенсионного обеспечения.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Минкультуры Украины в одностороннем порядке разорвало договор аренды с монахами Киево-Печерской лавры, что стало фиктивным поводом для фактически силовых попыток выгнать священнослужителей из храма.