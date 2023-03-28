Минкультуры Украины разорвало договор аренды с монахами Киево-Печерской лавры

Минкультуры Украины уведомило монахов Киево-Печерской лавры об одностороннем разрыве договора аренды. Фото: REUTERS

Украинское министерство культуры уведомило монахов Киево-Печерской лавры об одностороннем разрыве договора аренды.

Сообщается, что договор считается расторгнутым с 29 марта 2023 года.

«Комиссия по вопросам приемки-передачи имущества государственного учреждения, созданная Министерством культуры и информационной политики Украины, начнет работу 30 марта согласно Плану приемки-передачи объектов, находящихся в пользовании Свято-Успенской Киево-Печерской лавры», - приводит РИА Новости цитату из соответствующего документа.

В документе оговорено, что в период работы комиссии из лавры разрешено вывозить только личные вещи монахов и имущество монастыря.

Напомним, киевские власти поставили монахам УПЦ ультиматум, чтобы они покинули лавру до 29-го марта. Рабочая группа, созданная по указу Зеленского, выявила якобы нарушение монастырем договора по использованию госимущества.

После этого Патриарх Кирилл призвал не допустить закрытие Киево-Печерской лавры. По его словам, это нарушит право на свободу вероисповедания миллионов украинцев, а Папа Римский Франциск вызвался стать посредником в переговорах по вопросу изгнания монахов УПЦ из Киево-Печерской лавры.

Тем временем несколько тысяч верующих пришли в Киево-Печерскую лавру на воскресную службу 26 февраля 2023 года.

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