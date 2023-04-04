Прямое авиасообщение между Россией и Марокко возобновят 2 мая Фото: Виктория МИНАЕВА

Прямые перелеты между Россией и Марокко возобновятся с 2 мая. Об этом сообщили в авиакомпании Royal Air Maroc, передает Ассоциация туроператоров России. Рейсы будут выполняться между Москвой и Касабланкой.

В АТОР рассказали, что авиаборты будут вылетать дважды в неделю, по средам и пятницам, до конца летнего сезона. Билеты туда и обратно на одного человека обойдутся в 45 тыс. рублей. Они уже появились в продаже. Приобрести их можно через представительство Royal Air Maroc, на сайте авиакомпании или у туроператоров.

В представительстве Royal Air Maroc отметили, что все технические вопросы уже решены.

Ранее сообщалось, что Россия откроет прямое авиасообщение с популярными у туристов странами. Это Вьетнам, Южная Корея, Саудовская Аравия, Мьянма, а также ряд африканских государств. В некоторых случаях идет речь о возобновлении прямых рейсов, а в некоторых — об открытии новых направлений.