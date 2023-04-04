Пентагон направит Киеву очередной пакет военной помощи на 2,6 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон выделил киевскому режиму ещё один пакет военной помощи, общей стоимостью в 2,6 млрд долларов. США доставят на Украину, среди прочего, боеприпасы для систем ПВО и РСЗО, о чём сообщает пресс-служба Пентагона.

Очередные поставки будут разделены на две части, и первая - как раз та, в которую войдут боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, а также артиллерийские снаряды, боеприпасы для танков, 400 гранатомётов и примерно 200 тыс. боеприпасов к ним. Всё это стоит порядка 500 млн долларов, и выделяется на основании особых полномочий президента США Джо Байдена.

Оставшиеся 2,1 млрд долларов - это контракты, заключённые Пентагоном с разными производителями военной техники, которые позволяют американскому военному ведомству не передавать собственное имущество Киеву, а изготавливать новое. Таким образом для ВСУ изготовят на эту сумму беспилотники, снаряды разных типов и радары. Помимо прочего, США передадут Киеву 3,6 тыс. единиц стрелкового оружия, 23 млн патронов, автомобили, цистерны, грузовики и прочее.

Ранее KP.RU сообщил о том, что общий объём военной помощи Украине со стороны НАТО уже превысил 65 млрд долларов.